Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам стройфирмы получить задолженность по зарплате Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогла сотрудникам ООО «Строительное управление «Удача» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что организация не выплатила 45 работникам заработную плату за март текущего года в размере 2,5 млн. рублей, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор внес генеральному директору компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении организации и ее руководителя дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы и иных выплат).

Благодаря принятым прокуратурой мерам, задолженность полностью погашена, также работники получили компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы.