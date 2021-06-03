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Общество3 июня 2021 8:37

Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам стройфирмы получить задолженность по зарплате

Долг составлял 2,5 миллиона рублей
Марина Прохорова
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Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам стройфирмы получить задолженность по зарплате

Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам стройфирмы получить задолженность по зарплате

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогла сотрудникам ООО «Строительное управление «Удача» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что организация не выплатила 45 работникам заработную плату за март текущего года в размере 2,5 млн. рублей, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор внес генеральному директору компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении организации и ее руководителя дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы и иных выплат).

Благодаря принятым прокуратурой мерам, задолженность полностью погашена, также работники получили компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы.