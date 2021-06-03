В Надыме трех жителей, страдающих алкоголизмом, лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура добилась лишения водительских прав у трех местных жителей, страдающих алкоголизмом.

- Установлено, что местные жители, имеющие водительские права, состояли на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии». Садясь за руль, они создавали угрозу другим участникам дорожного движения, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал, чтобы мужчин лишили водительских прав.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.