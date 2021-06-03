Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги закрыта из-за ветра

Фото: правительство ЯНАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщил о закрытии паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги.

- В связи с усилением ветра паромная переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает. Порывы достигают 17 м/с, - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что сейчас между городами курсируют шесть паромов. Перевозками занимается ИП Думанищев.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.