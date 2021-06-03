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Общество3 июня 2021 6:12

Два выпускника салехардских школ отправятся в Санкт-Петербург на «Алые паруса»

Ребята - отличники и победители различных конкурсов
Марина Прохорова
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Фото: www.parusa-peterburg.ru

Фото: www.parusa-peterburg.ru

Два выпускника салехардских школ отправятся на яркое и красочное событие - праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Юлия Султанова - ученица 11А класса школы №2 и Максим Баев - выпускник 11А класса школы №6. Именно они будут представлять Салехард в Северной столице.

- Ребята - отличники, победители интеллектуальных и творческих конкурсов, как всероссийского, так и международного уровней. Максим - лучший ученик 2021 года. Поздравляю ребят, уверен, они получат незабываемые впечатления на этом главном для выпускников событии, - отметил глава города Алексей Титовский.

Кстати, по словам градоначальника, в Салехарде также пройдет большой праздник. Он состоится у стелы «66 параллель» 25 июня.