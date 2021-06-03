В Кутопьюгане шесть семей получили ключи от новых квартир

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание в селе Кутопьюган, где встретился с местными жителями.

- У нас запланирован большой объем работы: завершение проектирования новой электростанции, а также проектирование комплекса, включающего школу и детский сад. Кроме того, будет завершено строительство четырехквартирного дома, а также начато строительство миниспортивного комплекса и новой спортивной площадки. В завершение будет проложен участок теплотрассы по улице Новая и тротуар на улице Восточной, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Над основными проектами работа идет полным ходом, но при этом не забывают и о качестве - все объекты должны соответствовать нормам безопасности, быть комфортными и функциональными.

Однако самым радостным событием стала церемония вручения ключей от новых квартир шести семьям.

- Я от всей души поздравляю новоселов и желаю им мира, гармонии и покоя. Пусть в их домах не угасает домашний очаг, царят взаимопонимание и счастье, - сказал глава района.