Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги началось формирование нового состава Молодежного совета при главе города. В команду приглашают самых активных, талантливых и амбициозных лабытнангцев и харповчан от 16 до 35 лет.

- Чем мы будем заниматься? Мы будем вместе реализовывать самые креативные молодежные идеи и творческие проекты. Я очень хочу, чтобы ребятам было интересно жить в нашем городе и у них получалось воплощать в жизнь свои мечты, - подчеркнула глава города Марина Трескова.

Кстати, в этом году состав совета расширится. В него войдут 16 молодых людей, включая харповчан. Кто именно - жители решат в ходе голосования, которое пройдет в сентябре. Заявки принимаются до 27 июня.

Подробную информацию можно узнать на страницах администрации города и Молодежного центра.