Погода на Ямале на 3 июня: дожди и грозы

Погода на Ямале на 3 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 3 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 9-17 м/с.

Ноябрьск: облачно и дождь с грозой. Днем +7, ночью +1. Ветер 4-10 м/с.

Надым: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью 0. Ветер 2-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +7, ночью 0. Ветер 2-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 8-15 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью 0. Ветер 3-9 м/с.