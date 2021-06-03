Погода на Ямале на 3 июня: дожди и грозы

Погода на Ямале на 3 июня
Фото: Вера Зенина
В четверг, 3 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 9-17 м/с.
Ноябрьск: облачно и дождь с грозой. Днем +7, ночью +1. Ветер 4-10 м/с.
Надым: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью 0. Ветер 2-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +7, ночью 0. Ветер 2-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 8-15 м/с.
Муравленко: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +6, ночью 0. Ветер 3-9 м/с.