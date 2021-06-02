«Все по плану»: в Салехарде до конца года введут в эксплуатацию 20 тысяч кв. метров жилья

Фото: администрация Салехарда. Основной объем жилья будет вводиться в 2022 году.

В Салехарде депутаты Городской Думы, первый заместитель главы города Олег Куруч и представители администрации совершили выезд по строительным площадкам.

- На территории города мы предоставили частным застройщикам 18 земельных участков, там строится жилье на свободную продажу, еще 12 участков - фонду жилищного строительства под переселение из ветхих и аварийных домов. Стадия строительства везде разная. В этом году планируем ввести порядка 20 тысяч квадратных метров жилья. Основной объем будет вводиться в 2022 году, - сказал Олег Куруч.

В Обдорском микрорайоне продолжается возведение трех многоквартирных домов. Сейчас там ведется монтаж колонн и плит перекрытия этажей, возводятся каркасы домов и наружные стены.

Отметим, что в 2022 году в микрорайоне появятся два восьмиэтажных дома на 148 квартир, а третий рассчитан на 254 квартиры. Всего в новом микрорайоне планируется построить 36 домов.

Аналогичная ситуация и у дома, строящегося в квартале ул. Мира - ул. Титова. Семиэтажное здание на 73 квартиры планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Что касается трехэтажного дома на 47 квартир по ул. Шалгина, то здесь половина работ уже завершена. Сейчас подрядчик занимается устройством кровли.

Также строительно-монтажные работы ведутся на 18-квартирном доме по ул. Патрекеева. Там смонтированы несущие конструкции первого этажа: стены, перегородки и межэтажные перекрытия.

Кроме того, в 2022 году будут сданы два 9-этажных дома по ул. Ямальской. Каждый из них рассчитан на 44 квартиры. Подрядчик производит строительно-монтажные работы по кладке межквартирных и наружных стен с облицовкой и внутриквартирных перегородок.

- У нас в городе много ветхого и аварийного жилья, люди ждут переселения. Цель нашего рейда - быть уверенными, что они получат квартиры вовремя. На сегодняшний день строительство идет полным ходом, - рассказал депутат Городской Думы, председатель комитета по строительству, землепользованию и предпринимательству Денис Теленков.