Фото: администрация Губкинского

В Губкинский завезли 400 кустов венгерской сирени. Этот сорт лучше всего подходит для выращивания в регионах с суровыми зимами. Обычно венгерская сирень вырастает до четырех метров в высоту.

Сегодня, 2 июня, деревья начали высаживать вдоль гаражей по улице Строителей. Чтобы растения лучше прижились, будет проводиться их подкормка и полив. Ухаживать за сиренью предстоит подрядной организации из Екатеринбурга.

- Работа по высадке живой изгороди вдоль гаражей продолжится. Всего улицу Строителей (от Магистральной до Набережной) украсят 1 800 кустов сирени и столько же боярышника, - рассказали в городской администрации.