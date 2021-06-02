Фото: администрация Салехарда

В салехардском приюте для животных «Дорога домой» пройдет день открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную программу.

Все желающие смогут принять участие в благотворительной ярмарке, все вырученные средства пойдут в счет фонда для бездомных животных.

Также запланировано множество мероприятий для детей, включая викторину «И звери и птицы на книжных страницах». Кроме того, состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров.

Волонтерами фонда «Дорога домой» будет организована экскурсия по приюту. В этот день все желающие смогут найти себе нового друга, а кинолог проведет лекцию, на которой расскажет, как общаться с собаками и как адаптировать бродячее животное к дому.

Кроме того, состоится сбор корма, наполнителя для туалетов и других необходимых товаров для животных.

Всех желающих ждут 5 мая в 14:00. Приют расположен в районе автодороги Салехард - Лабытнанги, правый поворот после стелы «66 параллель».