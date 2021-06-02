В Пуровском районе открылся десятый пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Пуровск открылся прививочный пункт, где можно вакцинироваться от коронавируса. Находится он во врачебной амбулатории и работает в будние дни и субботу. Перед прививкой проводится осмотр врача, чтобы исключить все возможные противопоказания.

Напоминаем, что помимо нового пункта вакцинации, в Пуровском районе действует еще девять, в том числе три - в Тарко-Сале, по два - в Уренгое и Пурпе, еще по одному в Самбурге и Ханымее. В районном центре вакцинацию можно пройти круглосуточно.

За весь период в Пуровском районе первый компонент препарата постави более 7 тысяч человек, 5 500 жителей прошли вакцинацию полностью.

Накануне в округ поступила вакцина КовиВак. Это третий доступной препарат от коронавируса для жителей округа.