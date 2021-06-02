Медики Лабытнанги организуют фотосессии для особенных детей

Фото: правительство ЯНАО

Сотрудники Лабытнангской горбольницы запустили проект «Прикоснись ко мне добротой». В течение года они проведут серию инклюзивных фотосессий для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В первой фотосессии приняли участие городские байкеры. В итоге удалось сделать не только красочные фото, но и покатать ребят по спортплощадке, вызвав у них бурю эмоций. В этом и заключается суть проекта.

- В лабытнангских семьях воспитываются 116 детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш проект призван помочь ребятам и их родителям жить полноценной жизнью, общаться с окружающими и не чувствовать себя другими. Надеемся, что проект поможет получить положительные эмоции и найти новых друзей, а еще исполнить чью-то мечту, - рассказала специалист городской больницы Елена Афанасьева.

В течение года запланировано несколько фотосессий. Для каждого ребенка подберут индивидуальный образ, учитывая его интересы и особенности здоровья. Итогом проекта станет фотовыставка, после чего фотографии украсят детскую поликлинику.