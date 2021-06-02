Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В следующем году в Лабытнанги благоустроят площадь Победы. Напоминаем, что это один из проектов, выдвинутый на голосование в рамках «Формирования комфортной городской среды». В нем приняли участие 3 013 горожан.

Лабытнангцам на выбор были предложены: бульвар Победы, пешеходная зона в районе Коми-деревни и спортивная площадка в мкр. Обской.

Каждый третий отдал голос за обновление бульвара Победы - 1 286 человек. Остальные голоса практически равномерно распределились между двумя оставшимися проектами. Итоги голосования утвердили сегодня, 2 мая, на заседании общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

- Проект благоустройства уже имеется. За счет окружных средств планируется реконструкция площади, где расположен мемориал. В этом году мы вновь заявились на конкурс Минстроя среди малых городов. В случае победы, которая обеспечит дополнительное финансирование - порядка 70 миллионов рублей, благоустроим оставшуюся часть бульвара, - сообщила глава города Марина Трескова.