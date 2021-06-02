«Недоверие и смятение»: как россияне реагировали на информацию о COVID-19?

Как россияне реагировали на информацию о COVID-19? Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр социального проектирования «Платформа» опубликовал исследование, посвященное тому, как люди реагировали на пандемию коронавируса. В опросе приняли участие 2 500 человек из разных регионов страны от 18 лет.

Оказалось, что 56% опрошенных не доверяет официальной статистике о распространении коронавируса, из них 68% считают, что информация искажается намеренно, а 27% вообще перестали доверять официальной информации в период кризиса.

Чаще всего люди узнавали новости из лент в социальных сетях - 57% опрошенных.

Фото: скриншот исследования

По данным интервью, сетевые площадки, в отличии от официальных СМИ, являются местом получения дополнительной информации, перепроверки и интерпретации, обсуждения с другими людьми. В целом за период карантина роль социальных сетей и как средства общения, и как информационного канала, выросла.

Кстати, больше всего людям был интересен опыт врачей, которые работали с больными коронавирусом. Они воспринимались как очевидцы происходящего. В первую очередь здесь важно то, что в очевидце не видят заинтересованности, мотива. «Живой голос живого человека» против дистантной картины, представляемой СМИ.

Что касается доверия официальному лицу, то больше всех опрашиваемые запомнили выступление президента РФ. По данным интервью, именно на него как на персонифицированную федеральную власть было направлено основное внимание, ожидания решений.

Фото: скриншот исследования

Стоит отметить, что недоверие относительно официальной информации о коронавирусе возникло из-за противоречивой информации и непонимания решения властей в плане запретов и самоизоляции. Пытаясь объяснить действия официальных лиц, человек видит либо отсутствие контроля, либо предполагает заинтересованность.

Личный опыт (опыт знакомых, блогеров), который вступает в противоречие со статистикой и официальными оценками, всегда вызывает большее доверие.

Фото: скриншот исследования

Сейчас фокус интереса к самой болезни постепенно смещается на период восстановления - возврат к нормальной жизни и перспективы экономики. В связи с этим наблюдается усталость от обсуждений вируса. Теперь люди хотят понимать, что же их ждет дальше, после пандемии.