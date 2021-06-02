Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 июня 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 39 144.

Из общего числа болеющих 110 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 419 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 103.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражений COVID-19 (за весь период - 33 040): Новый Уренгой - 6 (за весь период- 6 890), Салехард - 6 (за весь период - 3 673), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 398), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 420), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 967).

За сутки в регионе провели 2 398 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 634 133.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 37 939.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 832 человека с COVID-19, из них 1 153 (13,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 090 249. Выздоровевших - 9 020, за весь период - 4 702 599. Умерших - 394, с начала периода - 122 267.