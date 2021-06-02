В Тазовском районе будут судить местного жителя, который до смерти забил мужчину Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 34-летнего местного жителя, который до смерти забил мужчину.

- Преступление случилось 16 марта 2021 года. В тот день злоумышленник, находясь в квартире односельчанина, жестоко избил еще одного гостья из личной неприязни, нанеся ему удары ногами и металлической тростью по телу и голове. Потерпевший скончался от полученных повреждений в реанимации, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также было установлено, что обвиняемый имеет несколько судимостей и характеризуется отрицательно, а потерпевший - лицо без определенного места жительства.

Сейчас мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.