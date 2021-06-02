В Губкинском осудили двух мужчин, вымогавших деньги у подростка Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском осудили двух местных жителей 1997 и 1999 годов рождения, вымогавших деньги у несовершеннолетнего.

- Было установлено, что с сентября по октября 2020 года злоумышленники требовали от 17-летнего юноши 60 тысяч рублей, используя малозначительный повод. При этом они неоднократно применяли насилие к потерпевшему и угрожали его убить. После того, как о происходящем стало известно отцу парня, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге мужчина 1997 года рождения отправится на 11 месяцев в колонии общего режима. А мужчина 1999 года рождения получил наказание в виде двух лет условного лишения свободы.