АО «Транснефть – Сибирь» завершило сезонный геомониторинг объектов МН Заполярье – Пурпе

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило проведение весеннего цикла геотехнического мониторинга объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе. Специалисты провели замеры температуры многолетнемерзлых грунтов с использованием 4,5 тыс. термометрических скважин, провели внутритрубную диагностику пространственного положения 484 км нефтепровода, выполнили контроль планово-высотного положения объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций.

Трасса нефтепровода пересекает участки многолетнемерзлых грунтов, где развиваются опасные геологические процессы, в том числе оттаивание, размывы и смещение. В целях мониторинга данных процессов, влияющих на безопасную эксплуатацию МН, разработана специальная система мероприятий, включающая техническую диагностику нефтепровода, анализ его пространственного положения и параметров, характеризующих геокриологические условия залегания трубы.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Для обеспечения сохранности отрицательных температур массивов грунтов используются термостабилизаторы грунтов, их общее количество на линейной части МН и площадочных объектах – более 125 тыс. шт. Термостабилизаторы встроены в опоры нефтепровода и искусственно охлаждают грунт. На участках, где нефтепровод проходит под землей - примерно 200 км - устанавливаются устройства определения высоты нефтепровода под землей. Вдоль подземной части магистрали установлено 677 подобных устройств. Их плоская поверхность позволяет производить геодезические измерения высотного положения нефтепровода под землей традиционными геодезическими методами и с борта воздушного судна с помощью оборудования воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотофотосъемки.

В летний период планируется проведение обследования трассы с летательных аппаратов с применением инновационной технологии воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотофотосъемки сверхвысокого разрешения.

Данные меры позволяют c высокой точностью определять пространственное положение трубопровода, проводить калибровку расчетных моделей по натурным данным и, соответственно, снижать риски возникновения деформаций трубопровода. Кроме того, в сравнении с аналогичными традиционными методами эффективность использования системы мониторинга позволяет добиться снижения операционных затрат более чем в четыре раза.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Цель работ – повышение технической надежности и обеспечение безопасной эксплуатации объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности АО «Транснефть – Сибирь».

Нефтепровод Заполярье – Пурпе – инновационный проект, реализованный с применением новейших методов строительства и инновационных технологий с учетом условий транспортировки нефти и сложных инженерно-геологических условий местности. Запас прочности и надежности оборудования и сооружений, заложенный при проектировании, в настоящее время обеспечивает техническую надежность и безопасное функционирование инфраструктурных объектов магистрали.