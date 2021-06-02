Жители Салехарда могут поучаствовать в велопараде

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к проведению Всероссийского велопарада, который стартует 5 июня на проспекте Молодежи. В нем смогут принять участие все желающие. Для детей в возрасте от 4 до 13 лет организован малый велопробег, дистанция которого составляет один километр. Остальные салехардцы преодолеют два километра.

Регистрация участников начнется в 11:15, а старт - в 12:00. Отметим, что заезд осуществляется не на результат. Все участники получат медаль.

Также в программе велопарада запланировано множество мероприятий: зарядка, фигурное вождение, велоигра «Кошки-мышки», велогонка «Ямальский батл», мастер-класс «ВелоЯмал» и конкурс рисунков на асфальте.