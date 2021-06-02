«Вылетел из авто»: в Губкинском молодой парень погиб, опрокинувшись в кювет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Авария случилась 1 июня на третьем километре проезда № 40 Губкинский - Водозабор.

- Водитель «Лады», превысивший скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Во время движения молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило из салона автомобиля, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Кроме того, за прошедшие сутки в Губкинском случилась еще одна авария, но уже без смертельного исхода.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Водитель «Тойоты», выезжая с прилегающей территории на проспект Мира, не пропустил автомобиль «ВАЗ», из-за чего произошло столкновение В результате ДТП водитель иномарки госпитализирована с различными травмами.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 13 аварий, а с начала года - 2 207, в которых одиннадцать человек погибли и 119 получили травмы, в том числе девять детей.