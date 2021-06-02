Тазовская прокуратура заинтересовалась пожаром в аварином доме по ул. Пушкина

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсетях

Тазовская прокуратура организовала проверку по факту пожара, который случился 1 июня в аварийном многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина, 28.

- В указанном доме проживало 37 человек, из них десять детей. Сейчас они временно находятся у своих родственников или в пункте временного размещения, организованного администрацией района. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кстати, глава Тазовского района Василий Паршаков пообещал оказать погорельцам необходимую помощь. Этот вопрос он держит на личном контроле.