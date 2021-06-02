В Новом Уренгое заработал дорожный комплекс, фиксирующий нарушения парковки

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое заработал комплекс «Паркон». Он фиксирует нарушения правил дорожного движения на стоянках.

Доказательством нарушения являются две фотографии машины и зафиксированное время, в течение которого она была припаркована в запрещенном месте. Также производится фиксация нарушений при стоянке на тротуарах, при этом делается один снимок с полной привязкой по координатам.

Отметим, что комплекс работает и обрабатывает информацию автоматически, без вмешательства оператора.

Владелец автомобиля, который оставил транспорт в неположенном месте, будет привлечен к административной ответственности.