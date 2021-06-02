Движение паромов между Салехардом и Лабытнанги может быть остановлено из-за сильного ветра

Фото: правительство ЯНАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредил о возможной остановке движения паромов между Салехардом и Лабытнанги.

- Возможна остановка движения паромов между Салехардом и Лабытнанги из-за сильного ветра. Порывы достигают 20 м/с. Планируйте поездки заранее, - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что сейчас между городами курсируют шесть паромов. Перевозками занимается ИП Думанищев.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.