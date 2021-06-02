В Ноябрьском колледже будут готовить графических дизайнеров

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий началась приемная кампании на 2021-2022 учебный год.

Набор на бюджетное отделение на базе 9 классов будет проходить по девяти направлениям. Это три профессии: «Повар, кондитер», «Сварщик», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и шесть специальностей: «Сестринское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Преподавание в начальных классах».

Для абитуриентов, окончивших 11 классов, набор на бюджетное отделение проходит по специальности «Сестринское дело».

Кроме того, в этом году впервые открыт набор на коммерческое отделение (на базе 9 классов) по профессии «Графический дизайнер».

- В новом учебном году мы готовы принять 275 студентов на очную форму обучения. Главным условием для зачисления будет средний балл аттестата: чем он выше, тем больше шансов у абитуриента для поступления в колледж на бюджетное отделение. Никаких дополнительных экзаменов сдавать не требуется. Исключение - специальность «Сестринское дело», для поступления на которую абитуриенту необходимо пройти психологическое тестирование, - рассказала и. о. директора Екатерина Багрова.

Документы принимают с 1 июня по 15 августа. На специальность «Сестринское дело» срок подачи оканчивается 10 августа.