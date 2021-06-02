В центре соцобслуживания Лабытнаги появился прибор, который восполняет нехватку солнца

Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

В центре социального обслуживания Лабытнанги появился новый прибор, который позволяет воспроизводить природные характеристики солнца с учетом суточных, сезонных и географических показателей.

Устройство компенсирует дефицит солнечной энергии, восстанавливает гормональный цикл, стабилизирует обмен веществ, укрепляет иммунную и нервную системы.

Аппарат имеет несколько режимов работы: «Зенит», «Солнце+UV», «Синий свет», «Коллагенарий».

Процедура полезна как взрослым, так и детям от трех лет. Оптимальный курс - 10 сеансов с частотой раз в полугодие (не чаще 2-3 раз в неделю).

Услуга является бесплатной для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Записаться на получение солнечных ванн можно по телефону: 8 (34992) 2-35-57.