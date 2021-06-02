За лето в Новом Уренгое трудоустроят более 200 школьников

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое дан старт трудовым отрядам главы города. Этим летом в них будут трудиться 203 подростка.

В первую смену на трудовую вахту заступят 60 ребят, включая отдаленные районы Коротчаево и Лимбяяха. Рабочие места выделили УГСК, «Милосердие» и «СтройЭнергоСервис».

Также школьники попробуют свои силы на предприятиях «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург» и «Севернефтегазпром».

Ребятам предстоит навести порядок на общественных территориях, улицах, в парках и скверах.

- Уборка общественных пространств от мусора - ответственная и не самая простая работа, но определенно важная и нужная, - отметил глава города Андрей Воронов