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Недвижимость1 июня 2021 15:54

В Надыме начался ремонт улицы Зверева

Необходимо заасфальтировать 600 метров проезжей части
Марина Прохорова
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Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Надыме начался ремонт по ул. Зверева. Подрядная организация «Уренгойдорстрой» уже притупила к работе. Специалисты произвели демонтаж старого асфальта и сейчас разбирают бордюры. Согласно плану, необходимо заасфальтировать 600 метров проезжей части.

- По демонтированному участку постоянно ездит поливомоечная машина, чтобы жителей ближайших домов не беспокоила пыль от стройки, - сообщили в организации.

Также ведутся работы и на автодороге Сургут - Салехард, участок Правохеттинский - Надым. Сотрудникам предстоит привести в порядок плиты, сопряженные с мостовыми переходами. Рабочие уже демонтировали верхний слой асфальтобетонного покрытия и сейчас занимаются разбором и переукладкой плит.