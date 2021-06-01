В Надыме начался ремонт улицы Зверева

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Надыме начался ремонт по ул. Зверева. Подрядная организация «Уренгойдорстрой» уже притупила к работе. Специалисты произвели демонтаж старого асфальта и сейчас разбирают бордюры. Согласно плану, необходимо заасфальтировать 600 метров проезжей части.

- По демонтированному участку постоянно ездит поливомоечная машина, чтобы жителей ближайших домов не беспокоила пыль от стройки, - сообщили в организации.

Также ведутся работы и на автодороге Сургут - Салехард, участок Правохеттинский - Надым. Сотрудникам предстоит привести в порядок плиты, сопряженные с мостовыми переходами. Рабочие уже демонтировали верхний слой асфальтобетонного покрытия и сейчас занимаются разбором и переукладкой плит.