Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появятся 22 стоянки для автомобилей. Напоминаем, что обустроить дополнительные места для машин поручил губернатор Ямала в своем ежегодном докладе.

Во дворе дома №44, расположенном в 12-м микрорайоне, сейчас песчаные барханы, но уже скоро вместо них появятся места для стоянки автомобилей. Подрядчик уже завез грунт и приступает к работам.

Также новые парковки обустроят в 12-м и 14-м микрорайонах - по 6-7 в каждом. Работы продлятся до конца августа. Подрядчики заменят плиты и бордюры, но главное - смонтируют систему водоотведения, чтобы стоянки не топило ни при таянии снега, ни в дождь

- Особое внимание обращаем на то, что парковки должны быть сухими и освещены - сразу думаем, куда отводить воду, должно быть благоустройство территории вокруг стоянок. Тот запрос населения, который сейчас актуален, мы будем выполнять, - сообщил глава города Андрей Гаранин.