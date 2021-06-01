В подарок от нефтяников дети Губкинского получили «Коробку радости»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»
«РН-Пурнефтегаз» поздравил детей Губкинского с Международным днем защиты детей.
В рамках открытия ежегодного городского летнего проекта «Дети двора» и праздника для
всех детей города на открытой площадке ГДК «Олимп», предприятие подготовило
«Коробку радости», наполненную небольшими сувенирами и подарками. Каждый ребенок
смог после участия в играх и тематических конкурсах подойти к коробке и испытать
удачу – получить в подарок небольшую игрушку, которая ему попадется в руки.
Молодые специалисты предприятия организовали для детей с ограниченными
возможностями социального центра «Елена» игровую программу и сладкий стол. Самым
интересным событием для ребятишек стал мастер-класс в технике рисования на воде
«Эбру». После мастер-класса детей ждал сладкий стол и подарки. Молодые специалисты
предприятия ежегодно организовывают для детей походы в кино и чаепития. Каждый
визит сотрудников предприятия в центр - это долгожданное и радостное событие для
ребят.
В течение 14 лет «РН-Пурнефтегаз» оказывает поддержку Центру социального
обслуживания «Елена» города Губкинского. На каждый праздник нефтяники приходят с
интересными представлениями и дарят детям подарки по случаю Масленицы, Дня защиты
детей, 1 сентября, Нового года.