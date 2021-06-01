В подарок от нефтяников дети Губкинского получили «Коробку радости»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз» поздравил детей Губкинского с Международным днем защиты детей.

В рамках открытия ежегодного городского летнего проекта «Дети двора» и праздника для

всех детей города на открытой площадке ГДК «Олимп», предприятие подготовило

«Коробку радости», наполненную небольшими сувенирами и подарками. Каждый ребенок

смог после участия в играх и тематических конкурсах подойти к коробке и испытать

удачу – получить в подарок небольшую игрушку, которая ему попадется в руки.

Молодые специалисты предприятия организовали для детей с ограниченными

возможностями социального центра «Елена» игровую программу и сладкий стол. Самым

интересным событием для ребятишек стал мастер-класс в технике рисования на воде

«Эбру». После мастер-класса детей ждал сладкий стол и подарки. Молодые специалисты

предприятия ежегодно организовывают для детей походы в кино и чаепития. Каждый

визит сотрудников предприятия в центр - это долгожданное и радостное событие для

ребят.

В течение 14 лет «РН-Пурнефтегаз» оказывает поддержку Центру социального

обслуживания «Елена» города Губкинского. На каждый праздник нефтяники приходят с

интересными представлениями и дарят детям подарки по случаю Масленицы, Дня защиты

детей, 1 сентября, Нового года.