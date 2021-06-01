В салехардском центре культуры и спорта «Геолог» прошел праздник детства

Фото: администрация Салехарда

В салехардском центре культуры и спорта «Геолог» состоялась праздничная программа «Большой хоровод», посвященная Международному дню защиты детей. Артисты творческого объединения «Эксперимент» подготовили для юных салехардцев развлекательную программу: игры, конкурсы, эстафеты и мастер-классы по изготовлению сувениров.

- Сегодня центр «Геолог» был наполнен детским смехом и радостью. У ребят наступила беззаботная пора - летние каникулы. Мы подготовили много интересных и развлекательных программ на лето, скучать им не придется, - сообщила главный режиссер ЦКиС «Геолог» и депутат городской Думы Лариса Цупикова.

Кроме того, в культурно-деловом центре работала площадка «Этот мир мы дарим детям!». Аниматоры учреждения подготовили игровую программу, включающую конкурсы и игры.

В центральной городской библиотеке прошла познавательно-игровая программа «Маленькие дети на большой планете». Юные читатели принимали участие в «Веселых стартах», игре-викторине «В гостях у сказки» и мастер-классе по раскрашиванию гипсовых фигур «Радужное лето».