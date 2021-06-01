На Ямале началась пассажирская навигация по двум речным маршрутам

Фото: правительство ЯНАО

В первый день лета на Ямале началась пассажирская навигация сразу по двум речным маршрутам.

В рейс по межрегиональному маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно уже вышел теплоход «Метеор». В среднем за навигацию он перевозит 22 тысячи пассажиров.

Из Мужей до окружной столицы будет курсировать скоростное судно А-145, маршрут будет проходить через Шурышкары. В среднем за навигацию по этому направлению перевозится порядка 9 тысяч пассажиров.

С завтрашнего дня, 2 июня, начнется перевозка еще по двум маршрутам: Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс и обратно, а также Салехард - Катравож и обратно.

Билеты на все указанные маршруты можно приобрести на сайте перевозчика, в кассе речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах в остановочных пунктах и на самих судах.

Информация о расписании движения судов размещена на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на официальном сайте перевозчика severflot.ru.

Напомним, что маршруты субсидируются за счет средств окружного бюджета. Ознакомиться с ценами можно по ссылке.