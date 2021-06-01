АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило экологическую безопасность

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Судебная инстанция Пуровского районного суда ЯНАО признала незаконность всех экологических нарушений, обнаруженных Росприроднадзором на объектах компании в Арктике, и отменила штраф в размере 715 тысяч рублей.

Росприроднадзор в декабре прошлого года провел внеплановую проверку объектов "Транснефти", расположенных в Арктической зоне. Ведомство сообщало, что обнаружило у "Транснефть-Сибирь" 117 нарушений, касающихся технического состояния производственных объектов, обращения с отходами, сброса сточных вод и выбросов в атмосферу. Компании было выдано 105 предписаний, при этом впоследствии 71 предписание было снято Росприроднадзором в связи с отсутствием обоснованности нарушений. Остальные постановления ведомства в судах были отменены.

Несостоятельными признаны такие нарушения как выбросы в атмосферу. В результате совместной работы АО «Транснефть – Сибирь» со специалистами Росприроднадзора в январе этого года по выданным замечаниям надзорного органа была проведена дополнительная экспертиза источников выбросов и уточнение исходных данных, используемых при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на производственных объектах "Транснефть-Сибирь". По результатам экспертизы Росприроднадзор представил заключение, в соответствии с которым загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами не подтверждено.

В отношении замечаний по эксплуатации технологического оборудования, выявленных в ходе надзорных мероприятий, компания представила эксплуатационную, проектную, экспертную документацию и смога доказать, что данные нарушения отсутствует и ничто не влияет на безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов и резервуарных парков.

Что же касается надежности инфраструктурных объектов, расположенных в арктической зоне, то стоит отметить, что все виды производственной деятельности АО «Транснефть – Сибирь» осуществляются строго в соответствии с законодательством РФ, нормативными и отраслевыми документами. Трубопроводная система Заполярье – Пурпе – Самотлор, строительство которой велось в период с 2010 года по 2017 год на территории г. Новый Уренгой, Пуровского и Тазовского районов ЯНАО, полностью соответствует проектной документации, прошедшей Главную государственную экспертизу. В ходе строительства трубопроводной системы были реализованы масштабные мероприятия по сохранению хрупкой экосистемы региона. В качестве мероприятий по сохранению многолетнемерзлых грунтов и сокращению опасных геологических процессов проектом предусмотрено применение термостабилизации мерзлых грунтов.

Кроме того, в рамках реализации шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО «Транснефть» и АО «Корпорация Развитие» реализован ряд объектов экологической направленности, в том числе построены канализационно-очистные сооружения производительностью 2,5 тыс. куб. метров в сутки в пос. Коротчаево г. Новый Уренгой, возведены мост через реку Пур протяженностью более 1 км и мост через реку Надым протяженностью свыше 1,3 км, что позволило обеспечить безопасное прохождение периода нереста рыб. В Тазовском районе ЯНАО завершено строительство рыборазводного завода, ведется строительство полигона ТБО. Реализация данных проектов позволила повысить уровень экологической безопасности, минимизировать воздействие производственных объектов на окружающую среду.

Деятельность предприятия в рамках управления охраной труда, энергоменеджмента и рационального природопользования соответствует международным стандартам в этих областях, что ежегодно подтверждается.