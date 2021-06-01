На Ямале подвели предварительные итоги голосования за объекты благоустройства на 2022 год

Фото: правительство ЯНАО. В голосовании участвовали свыше 82 тысяч северян.

На Ямале завершилось голосование за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2022 году. Всего в регионе появится 15 новых мест для отдыха и занятия спортом.

В этом году голосование впервые проходило на федеральной платформе, в нем приняли участие 82 964 человека, им предстояло выбрать из 45 проектов самые лучшие.

Ознакомиться с проектами жителям помогали общественные кураторы территорий, которые активно рассказывали о планах их реализации, а также собирали предложения для более качественной проработки. Проголосовать можно было как самостоятельно, так и при помощи волонтеров, работавших в общественных местах.

Официальные итоги будут подведены 4 июня Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. Предварительно список победителей выглядит так:

1. с. Толька. Этнопарк (1 410 голосов).

2. г. Надым. Парк им. Е.Ф. Козлова - 1 этап (5 216 голосов) .

3. пгт. Пангоды. Скейт-парк по ул. Ленина (1 430 голосов).

4. г. Тарко-Сале. Площадь по улице Тарасова (3 841 голос).

5. п. Пурпе - 1. Игровая площадка по улице Труда (2 529 голосов).

6. с. Аксарка. Спортивная зона отдыха в районе пересечений улиц Ямальская - Обская (2 517 голосов).

7. с. Антипаюта. Площадь возле «Сельского Дома культуры» по ул. Ленина (953 голоса).

8. с. Горки. Зона отдыха по ул. Первомайская, 13 (1 417 голосов).

9. с. Яр-Сале. Набережная в районе ул. Н.Д. Кугаевского (735 голосов).

10. г. Губкинский. Никольский сквер (4 329 голосов).

11. г. Лабытнанги. Бульвар Победы по ул. Первомайская (1 286 голосов).

12. г. Муравленко. Сквер Победы в мкр. Юбилейный - 2 этап (2 379 голосов).

13. г. Новый Уренгой. Многофункциональная площадка под открытым небом в мкр. Коротчаево (4 249 голосов).

14. г. Ноябрьск. «Ноябрьск Парк» - 3 этап, (6 397 голосов).

15. г. Салехард. Эко-парк - 1 этап (5 594 голоса).