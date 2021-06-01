На Ямале открылся первый кабинет неотложной офтальмологической помощи

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В Новоуренгойской городской больнице открылся кабинет неотложной офтальмологической медпомощи, обратиться туда можно в любое время суток.

Чаще всего северяне обращаются в медучреждение с ожогами глаз, острыми воспалительными состояниями и бытовыми травмами органов зрения. Если пациенту потребуется продолжительное лечение под наблюдением врача, то его госпитализируют. Направление выдадут здесь же.

В дневное время в новом кабинете будет вестись прием плановых пациентов, а также проводиться диагностические исследования (УЗИ и оптическая когерентная томография).

- По территориальной программе госгарантий, сроки оказания плановой медицинской помощи составляют 14 дней. Однако теперь квалифицированная помощь по офтальмологическому профилю будет оказываться в день обращения, - рассказал главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Денис Ведяшкин.

Отметим, что бесплатную офтальмологическую помощь смогут получить не только ямальцы, но и гости города, а также вахтовики.