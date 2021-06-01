Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 июня 2021 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека, с начала периода - 39 122.

Из общего числа болеющих 116 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 5 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 419 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 101.

В населенных пунктах Ямала произошло 20 заражений COVID-19 (за весь период - 33 021): Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 884), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 418), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 395), Салехард - 3 (за весь период - 3 667), Лабытнанги - 3 (за весь период - 1 965), Губкинский - 1 (за весь период - 2 717), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 152).

За сутки в регионе провели 2 223 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 631 735.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 37 914.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 500 человек с COVID-19, из них 1 268 (13,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 081 417. Выздоровевших - 8 994, за весь период - 4 693 579. Умерших - 372, с начала периода - 121 873.