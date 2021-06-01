Юным пациенты Тарко-Салинской ЦРБ вручили вкусные подарки от главы района

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Международный день защиты детей юным пациентам, проходящим стационарное лечение в Тарко-Салинской ЦРБ, вручили вкусные подарки от главы Пуровского района Антона Колодина. Раньше в гости к ребятам приходили еще и волонтеры в образе героев популярных мультфильмов, однако в этом году все посещения запрещены из-за карантина.

Подарочные пакеты, в которые входят фрукты, соки, различные сладости и игрушка, получили пациенты педиатрического, инфекционного и хирургического отделений ТЦРБ.

По мнению медицинских работников, позитивные эмоции - важная составляющая лечения. Дети, которые находятся вдали от своих сверстников и развлечений, почувствовали в этот праздничный день внимание к себе, а значит - стали чуточку ближе к выздоровлению.