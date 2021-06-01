Тазовских школьников познакомили с профессией архивиста

Фото: администрация Тазовского района

Тазовским школьникам рассказали о профессии архивиста. Экскурсию в мир увлекательной и очень важной профессии провели сотрудники районного отдела по делам архивов совместно с центром занятости населения.

Начальник отдела Ирина Есина познакомила ребят с работой архивиста, рассказала о ее особенностях и необходимости в современном мире, ведь, порой, дело приходится иметь с документами, возраст которых исчисляется веками.

Также школьники узнали, что бывают архивы военной и политической истории, литературы и искусства. Больше всего учащихся заинтересовала специализация по видам работ, предусмотренная в крупных архивах. Они узнали о существовании таких должностей, как «Археограф», «Палеограф», «Художник-реставратор архивных документов» и «Главный хранитель фондов архива».

Удивило ребят и то, что архивисты могут осваивать различные смежные специализации: историка, делопроизводителя, инспектора отдела кадров, референта, администратора и других. При этом профессия архивиста предполагает и управленческий путь развития - возможность возглавить какой-либо фонд или архив.