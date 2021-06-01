В Ноябрьске пройдет Образовательный форум молодых деятелей культуры «Пикник»

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Ноябрьске пройдет I Образовательный форум молодых деятелей культуры и искусства «Пикник». С 4 по 6 июля в городе соберутся талантливая молодежь и именитые гости. В числе участников форума: представители культуры и искусства от 18 лет из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Общее число участников - порядка 200 человек.

Основная цель форума - выявление и поддержка одаренной молодежи, а также создание условий для повышения профессиональных и личностных компетенций участников.

Формат форума предполагает развитие культуры и искусства в свободной атмосфере, где взаимодействие между участниками и спикерами носит демократический, обучающий характер.

В качестве экспертов приглашены яркие представители сферы культуры и искусства: Лиза Одиноких - художница, дизайнер бренда украшений «Rebead.Please»; Александра Балецкая - преподаватель Тюменской государственной академии культуры и искусств; Данил Чащин - российский режиссер театра и кино, номинант национальной премии «Золотая маска»; Антон Мелихов – музыкант, звукорежиссер, музыкальный продюсер, сонграйтер и другие.

Форум пройдет по четырем направлениям: «Дизайн», «Современный театр», «Современное музыкальное искусство», «Современная и эстрадная хореографии».

Посетителям предложат образовательную и фестивальную программы, а также грантовый конкурс проектов в сфере культуры и искусства. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте форума.