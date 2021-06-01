В Салехарде выявили стройку, на которой незаконно трудилась бригада из Беларуси Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда добилась возбуждения уголовное дело по факту незаконной миграции 37 жителей республики Беларусь. О случившемся стало известно в ходе проверки.

- Установлено, что мужчина работали в Салехарде на стройке. Чтобы сымитировать из законное пребывание в городе, менеджер организации договорился с двумя местными жительницами фиктивно зарегистрировать иностранцев в их квартирах. За это он предложил 270 тысяч рублей. Фактически мужчины проживали в балках на территории объекта, при этом в отделение по вопросам миграции были представлены ложные сведения, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге в отношении менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

Кроме того, в суд направлены иски о признании сделок недействительными, а также взыскании полученных денег в бюджет Российской Федерации.