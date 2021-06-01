В Лабытнанги осудят директора организации, которая скрыло от налоговой 17 миллионов Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги будут судить руководителя коммерческой организации. Она подозревается в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

- По данным следствия, руководитель фирмы, зная о имеющейся задолженности, намеренно скрыла сумму денег, из которых свыше 17 миллионов - долг перед государством, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств ее вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Отметим, что сокрытие денег выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО.

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