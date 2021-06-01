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Общество1 июня 2021 7:34

Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Надымская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла местной жительнице получить свидетельство на материнский (семейный) капитал, в котором ей отказало районное управление социальных программ.

- Установлено, что женщина, на иждивении которой находятся трое малолетних детей, обратилась в управление социальных программ администрации Надымского района за выдачей свидетельства на материнский (семейный) капитал. Однако в управлении вынесли отказ, поскольку заявительница проживала в автономном округе менее одного года, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Позже поверка установила, что фактически женина проживает на территории района более года, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал отменить прежнее решение и выдать матери свидетельство.

В итоге суд оказался на стороне гособвинителя, удовлетворив его требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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