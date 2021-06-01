В Новом Уренгое пункты вакцинации меняют режим работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новом Уренгое пункты вакцинации меняют режим работы с 1 июня.

Теперь сделать прививку в ГДК «Октябрь» с понедельника по субботу можно с 9:00 до 18:00, в воскресенье - 12:00 до 18:00.

В ТРЦ «Солнечный» кабинет работает в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Пункт в поликлинике №2 ждет горожан в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу - с 9:00 до 16:00, а в воскресенье - с 12:00 до 18:00.

Отметим, что записавшихся заранее вакцинируют в первую очередь. А там, кто пришел на прививку в порядке «живой очереди», возможно, придется подождать.

Заполнить необходимые документы можно заранее на главной странице сайта Новоуренгойской ЦГБ.