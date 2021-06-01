Новоуренгоец, бросившийся на полицейских с ножом, получил год колонии Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя 1964 года рождения, который напал на полицейских с ножом.

Все началось с того, что 6 января 2021 года поступил звонок от встревоженной горожанки. Женщина сообщила, что ее нетрезвый супруг дебоширит и пугает своим поведением.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники попытались успокоить мужчину, однако он повел себя крайне агрессивно, напав на полицейских с ножом, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

После этого в отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В итоге суд назначил горожанину один год лишения свободы в колонии-поселении.