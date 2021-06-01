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Общество1 июня 2021 6:27

На Ямале пройдет круглый стол, посвященный безопасности несовершеннолетних в соцсетях

Мероприятие состоится 1 июня
Марина Прохорова
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Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

В Законодательном Собрании Ямала состоится круглый стол на тему «О мерах по обеспечению безопасности и формировании культуры поведения несовершеннолетних в социальных сетях». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет 1 июня.

К участию в дискуссии приглашены окружные парламентарии, руководители профильных департаментов и органов местного самоуправления, представители системы субъектов профилактики несовершеннолетних и защиты их прав, общественных организаций, родительского сообщества, члены Молодежного парламента, а также психологи и педагоги.

Круглый стол пройдет в формате видеоконференции. Посмотреть прямую трансляция можно на официальном сайте Законодательного Собрания ЯНАО.