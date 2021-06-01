В Салехарде стартовало «Трудовое лето»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде открыли «Трудовое лето - 2021». В нем примут участие 470 ребят от 14 до 18 лет. Они изъявили желание провести время с пользой и поработать на городских предприятиях.

- В этом году 24 предприятия готовы принять в ряды своих сотрудников молодых людей. Они будут задействованы в сферах ЖКХ, энергетики, автотранспорта, образования и культуры, - рассказал глава города Алексей Титовский.

За это время ребята попробуют себя на настоящей работе, приобретут профессиональные навыки, новых коллег и друзей. Также они смогут внести свой вклад в благоустройство и развитие Салехарда.