Погода на Ямале на 1 июня: дожди весь день

Погода на Ямале на 1 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 1 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 8-17 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +3. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой дождь. Днем +9, ночью +7. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью +1. Ветер 8-17 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.