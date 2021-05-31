«Ребячья республика» приняла на первую смену 90 юных ямальцев

В минувшее воскресенье в тюменскую «Ребячью республику» отправились 90 детей из Салехарда, Лабытнанги, Ямальского и Приуральского районов. Сертификат на отдых вручил глава Тюменской области Александр Моор в честь 90-летия со дня образования ЯНАО. Координатором мероприятия назначен региональный департамент внешних связей.

Отборочные конкурсы на попадание в список отдыхающих провели муниципальные департаменты образования. По их итогам были отобраны активисты, отличники и победители олимпиад, которые отправились на смену «Побеждай рекорды. Ребячка спортивная».

- Ребячья Республика в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, и мы очень рады, что наши дети поехали туда. «Ребячка» всегда готовит очень интересные программы и популярна не только в России, но и за рубежом. Я нисколько не сомневаюсь, что мальчишкам и девчонкам в «Ребячьей Республике» очень понравится. Мы с коллегой из департамента молодёжной политики выезжали туда в марте и убедились в том, что созданы самые лучшие условия для организации отдыха детей, – отметил эксперт первой категории сектора инфраструктурного развития департамента внешних связей Павел Шипунов.

В рамках летнего отдыха для детей организуют увлекательные мероприятия, например, ГТО-бум, интеллектуальные эстафеты, тимбилдинг, игры на свежем воздухе, походы и др.

Отметим, что Ямало-Ненецкий автономный округ плодотворно сотрудничает с Тюменской областью уже много лет по самым разным направлениям – от научно-технического и правового направлений до сфер культуры, спорта и туризма. Кроме того, с 2004 года действует трехсторонний договор между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Его цель заключается в эффективном сотрудничестве в развитии транспортной сети и социальной инфраструктуры регионов.