Вынесение вердикта по уголовному делу бывшего гендиректора «Ноябрьскнефтегаза» вновь отложено

Вынесение вердикта по головному делу бывшего гендиректора «Ноябрьскнефтегаза» вновь отложено Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего гендиректора «Ноябрьскнефтегаза» и экс-депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова. Решение об этом принял судья Дмитрий Богданов в ходе заседания, которое прошло 25 мая.

Напоминаем, что также обвиняемыми по делу проходят бывший замруководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров, управляющий ООО «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов и Виктор Петерс.

Отправив дело в прокуратуру, судья согласился с доводами адвокатов и позицией самих подсудимых, которые заявили о том, что обвинительное заключение составлено с нарушениями норм УПК, а это исключает возможность вынесения приговора на основании такого заключения.

Суд также оставил без изменения меру пресечения всем четверым фигурантам: подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Напоминаем, что расследование началось еще в 2017 году, за это время прокуратура несколько раз возвращала дело Крюкова органам следствия. Кстати, обвиняется он по ч. 8 ст. 204 УК РФ (Незаконное получение денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ (Приготовление к получению денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере).