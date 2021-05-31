Привитые ямальцы получают подарки от местных предпринимателей

Ямальский предприниматели приняли решение поддержать жителей округа, которые прошли процедуру вакцинации. Владельцы бизнеса предлагают северянам подарки в виде скидок на различные товары и услуги.

Так, например, предприниматель Юрий Игумнов пару лет назад вблизи Салехарда открыл клуб пейнтбола и лазертага «Песец». Когда дело стало приносить доход, он организовал филиал в Лабытнанги, однако тогда на его планы повлияла внезапно начавшаяся пандемия.

«Некоторое время действовали ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе. Нам пришлось остановить деятельность клуба. Сейчас эти ограничения сняты. Мы вернулись к работе, соблюдая меры профилактики. Все понимают, что не допустить повторения ситуации поможет вакцинация. Ямальцы активно участвуют в прививочной кампании, а мы благодарим их за проявление ответственности», - рассказал Юрий Игумнов.

Показав прививочный паспорт, посетители могут рассчитывать на дополнительные шары с краской для пейнтбола или дополнительные полчаса игры в лазертаг.

Получить единоразовую скидку за прививку можно и в магазине косметики Александра Забегаева. Его бизнес тоже пострадал от пандемии, ему пришлось приостановить деятельность всех трех проектов.

«В тот момент было важно сохранить коллектив и нам это, к счастью, удалось. Сегодня большинство наших продавцов уже прошли вакцинацию, чтобы обезопасить и себя, и клиентов. Конечно, нам приятно поощрить ямальцев, которые вносят вклад в борьбу с болезнью», - поделился Александр.

В целом прививочную кампанию поддерживает бизнес по всему ЯНАО. В Приуральском районе предприниматели объявили акцию для ямальцев преклонного возраста. Людмила Чернявская из села Катравож делает скидку на продукцию собственного магазина всем привитым покупателям старше 60 лет. Такие же условия действуют и в магазинах села Белоярск и поселка Щучье, которыми владеет Галина Аленикова.

Напомним, что все жители округа, получившие прививку от коронавируса, могут поучаствовать в розыгрыше подарков на сайте ямалпривит.рф. Здесь уже зарегистрировалось боле 19 тысяч человек. Первый розыгрыш пройдет уже завтра, 1 июня, следующие – 15 июня и 1 июля.