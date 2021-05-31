В новоуренгойской поликлинике №1 начинается масштабный ремонт

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В поликлинике №1 Новоуренгойской ЦГБ начинается масштабный ремонт. За лето в помещении обновят холл, регистратуру и крыло, в котором располагается флюорограф.

Строители планируют заменить внутреннюю отделку, пол, потолок и входную группу. Также будут установлены современные светодиодные светильники, а стены обошьют стекломагниевыми панелями.

Что касается регистратуры, то после ремонта начнется реализация нескольких направлений по усовершенствованию доступности и качества медицинской помощи. Это и комфортное пребывание посетителей в поликлинике, и внедрение модели «открытой регистратуры», и наглядной навигации для пациентов с учетом распределения потоков.

Кроме того, изменятся условия и расположение кабинета амбулаторного приема врача-травматолога. Сама служба будет оснащена индивидуальным рентген-аппаратом.

Уже с завтрашнего дня, 1 июня, вход в поликлинику будет возможен только со стороны стационара.